Мужчина осквернил мемориал Вечного огня в Новгородской области

Соответствующей информацией поделились на странице следственного управления СКР по региону в соцсетях. Согласно полученной информации, мужчина взял памятные венки и сжег их в пламени Вечного огня.

Сам инцидент произошел в минувший вторник, 23 июля, в городе Старая Русса. Преступные действия злоумышленника привели к повреждению части памятника.

Уточняется, что правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения. В данный момент он находится под стражей. Следователи устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось о том, как мужчина в Нижегородской области похитил из банкомата почти 7 млн рублей. Преступника до сих пор не могут найти.