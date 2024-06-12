Мужчина открыл стрельбу возле монастыря Оптина пустынь под Калугой

Неизвестный мужчина начал стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь в Калужской области. В результате его действий, один человек был ранен. Соответствующее сообщение опубликовало областное правительство в социальных сетях .

Согласно информации властей, мужчина остановил свою машину возле мужского монастыря и открыл огонь в воздух и землю. Сообщается, что от рикошетного выстрела в землю, пострадала женщина, в которую отлетел кусок асфальта.

Подчеркивается также, что открывший стрельбу находился «в неадекватном состоянии», в данный момент местные правоохранительные органы занимаются поиском мужчины.

Информационное агентство РИА Новости со ссылкой на наместника монастыря епископа Можайского Иосифа сообщило о том, что в самом монастыре не было стрельбы.

Накануне сообщалось о возбуждении дела из-за гибели дедушки и его внука от упавшего дерева в подмосковном Щелково.