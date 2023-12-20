Мужчина, открывший стрельбу на детской площадке в Краснодаре, объяснил свой поступок

Мужчина, задержанный после стрельбы на детской площадке в Краснодаре, объяснил причину своего поступка. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказали в городском отделе УМВД, 19-летний местный житель открыл стрельбу на детской площадке в местном жилом комплексе на улице Уральской. Как пояснил полиции молодой человек, он хотел протестировать пневматический пистолет, стреляя по зажигалке. Он извинился за свой поступок и пообещал больше так не делать.

От ответственности извинения стрелка не освободили. На него составили протокол за мелкое хулиганство, теперь ему грозит до 15 суток ареста.