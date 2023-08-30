Мужчина погиб при обстреле Горловки

Во время украинского обстрела города Горловки, что в ДНР, погиб человек. Об этом в среду, 30 августа, в своем канале сообщил мэр Иван Приходько.

По его словам, украинцы обстреливали дорогу, которая находится между Макеевкой и Землянками. В итоге в результате очередной террористической атаки ВСУ ранения, не совместимые с жизнью, получил пожилой мужчина.

Его личность пока не установлена. Напомним, ранее мы рассказали о том, где может быть Пригожин, если он не погиб в авиакатастрофе.