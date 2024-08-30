Мужчина поймал в подмосковном водоеме гигантского сома ростом с человека

Житель Подмосковья поймал огромного сома. Размер рыбы достигает двух метров, а примерный вес — около шестидесяти килограммов.

Мужчина уже давно увлекается рыбалкой. Трофейного сома он выловил на Иваньковском водохранилище. Рыбачил на квок с лодки, сообщает администрация городского округа Дубна.

В качестве наживки рыбак использовал мидии, которые насобирал в реке Дубна.

Ранее сообщалось, что подмосковная дачница вырастила тыкву весом свыше 300 килограммов.