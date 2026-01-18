Мужчина пошел на незаконную хитрость ради открытия банковской карты

Мужчина, явившийся в отделение кредитной организации, предъявил сотруднику поддельный паспорт на чужое имя, заявив о желании получить дебетовую карту для личных нужд. Однако, как позднее установило следствие, его реальной целью была передача готовой карты третьим лицам, что могло стать частью более масштабной мошеннической схемы.

Сотрудники банка, заподозрившие неладное, сообщили в полицию, что позволило задержать злоумышленника на месте и предотвратить потенциальный ущерб. Для клиентов банков это служит напоминанием о необходимости внимательно отслеживать свои финансовые операции и своевременно блокировать карты при малейших подозрениях на утечку данных.

В отношении задержанного было немедленно возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к изготовлению и сбыту поддельных платежных средств. 16 января суд, рассмотрев материалы, избрал фигуранту строгую меру пресечения — заключение под стражу.

