Пенсионер признался в обмане по схеме Долиной и отсудил квартиру за ₽9 млн

В Москве 90-летний пенсионер, продавший свою двушку в Тушино за девять миллионов рублей, подал иск о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что не понимал своих действий. Несмотря на то, что мужчина на заседании признался в преднамеренном обмане покупателей, суд удовлетворил его иск, постановив вернуть ему квартиру, сообщает Mash.

Дело на фоне скандала с мошенниками, Долиной и Лурье, обескураживает. По информации канала, в день совершения сделки пожилой продавец за свои средства прошел независимую судебно-психиатрическую экспертизу, которая признала его полностью вменяемым. Договор был оформлен официально, расчет произведен по всем правилам.

Однако после того, как Верховный суд РФ обозначил новую практику усиленной защиты пожилых граждан при отчуждении жилья, пенсионер изменил свою позицию. Он заявил, что не осознавал последствий, и сослался на статью 177 Гражданского кодекса («Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий»).

На заседаниях мужчина сделал шокирующие признания. Он сообщил, что заранее репетировал ответы для экспертизы, чтобы ввести психиатров в заблуждение, а также купил билет в Минск, чтобы убедить покупателей в своем отъезде и отсутствии планов по оспариванию сделки. Креативность этой схемы, однако, не помогла ему избежать главного последствия решения суда: он обязан вернуть семье Котковых все 9 млн рублей. Как признал сам пенсионер, этих денег у него уже нет.

Теперь покупатели, оставшись без квартиры и с призрачной перспективой взыскания огромной суммы с несостоятельного должника, готовят заявление в правоохранительные органы о мошенничестве.

В то же время скандал с квартирой Долиной продолжается: артистка отдыхает в ОАЭ, в то время как законная владелица жилья в Хамовниках ждет акта передачи ключей и заселения. По информации СМИ, певица на отдыхе потратила не меньше 1,4 млн рублей, а также не подавала признаков волнения. В Москве, по предварительным данным, звезду ждут приставы.