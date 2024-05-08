Мужчина пострадал при жестком столкновении иномарок в Новом Уренгое

ДТП с пострадавшим случилось в Новом Уренгое. В результате столкновения двух легковушек пострадал мужчина, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местное ОГИБДД.

Mercedes и Changan столкнулись 8 мая на Таежной улице, днем. Обстоятельства и детали аварии еще выясняют. Известно, что пострадал водитель китайской машины. Водитель и пассажир «немца» не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в инциденте.

Несколько дней назад ДТП также случилось на 341-м километре трассы Сургут — Салехард. Это наиболее аварийный участок, где аварии уже не редкость. Тогда пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Югре трое детей прокатились на мопеде и пострадали в ДТП.