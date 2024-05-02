В Югре трое детей врезались на мопеде в автомобиль

В Советском районе Югры дети пострадали после экстремального катания на мопеде, в ходе которого врезались в машину. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Водитель и пассажиры мопеда RIVA-II CX CM 480 несовершеннолетние: 12, 14 и 15 лет соответственно. Во время езды на двухколесном транспорте в поселке Агириш Советского района дети столкнулись с машиной. Предварительно, водитель «Ваз-21213» не дал преимущества на дороге мопеду, в результате чего и случилось столкновение.

Уточняется, что все произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Все, кто был на мопеде, не защитили головы шлемами. Детей, пострадавших в ДТП, доставили в больницу Югры с телесными повреждениями.

Ведомство отметило, что выезд на мопеде возможен лишь лицам 16 и более лет, в защитной экипировке.

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