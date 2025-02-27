Мужчина пострадал в Новом Уренгое после взрыва трубы с кипятком

В газовой столице ЯНАО мужчина пострадал после прорыва трубы горячего водоснабжения, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Взрыв трубы случился на четвертом этаже дома № 77 на улице Сибирской, в ночь на 27 февраля. Из-за резкой разгерметизации трубы произошло обрушение потолка и выпадение проводки, сообщили местные жители. Один из собственников пытался перекрыть поток кипятка самостоятельно, но получил ожоги ног.

При этом в городских пабликах заявили, что на место выезжал лишь один сантехник ТСЖ.

Муниципальные власти подтвердили, что аварию на месте уже устранили, а горячее водоснабжение восстановили.

Ранее сообщалось, что несколько человек едва не сварились в кипятке из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде.