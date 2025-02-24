Три человека чуть не сварились в кипятке из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вечером 24 февраля случилась авария на трубопроводе с горячей водой. По информации, полученной от очевидцев, в результате инцидента образовалась яма, наполненная кипятком, в которую упали три человека. Об этом передает телеканал РЕН.