Три человека чуть не сварились в кипятке из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде вечером 24 февраля случилась авария на трубопроводе с горячей водой. По информации, полученной от очевидцев, в результате инцидента образовалась яма, наполненная кипятком, в которую упали три человека. Об этом передает телеканал РЕН.
В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что происшествие случилось возле дома №11а на улице Пушкина.
«Несколько человек получили ожоги. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.
В данный момент на месте события работают сотрудники полиции. Осуществляется проверка.
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