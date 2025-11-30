Мужчина прошел через «адское» изнасилование и лишился ценного
Daily Star: в центре Сассекса изнасиловали и ограбили 30-летнего мужчину
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В британском графстве Сассекс возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на 30-летнего мужчину, которое произошло в ночь на 15 октября.
Согласно информации портала Daily Star, неизвестный преступник совершил в отношении потерпевшего жестокий акт сексуального насилия, после чего ограбил его. Инцидент случился в центральной части одного из городов графства, что вызывает особую тревогу у местных жителей.
Полиция Сассекса подтвердила, что злоумышленник, воспользовавшись уязвимым положением жертвы насилия, похитил личные вещи потерпевшего, включая наручные часы и денежные средства. Пострадавший уже не мог дать отпор, после жестоких сексуальных «пыток».
В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь для преодоления последствий трагедии. Представители полиции обратились к общественности с призывом о помощи в расследовании.
