Мужчина прожил 113 лет и сохранил ясный ум

Бразилец Жоао Мариньо Нето, признанный самым старым мужчиной на планете, отметил свой 113-й день рождения. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Долгожитель родился в 1912 году в семье фермеров и всю жизнь прожил в Бразилии.

Нето является главой большого семейства — у него шестеро детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Всего у бразильского долгожителя насчитывается более 40 прямых потомков.

Звание старейшего мужчины мира перешло к Нето после смерти британца Джона Тиннисвуда, который скончался в ноябре 2024 года.

На данный момент старейшей живущей женщиной на планете является британка Этель Катерхэм, которой исполнилось 116 лет.

