Мужчина прожил с ножом в груди восемь лет и удивился находке

В Национальной больнице Мухимбили (Танзания) зафиксирован уникальный медицинский случай, передает KP.RU со ссылкой на Mirror. Как оказалось, 44-летний пациент на протяжении восьми лет жил с лезвием в груди, совершенно об этом не подозревая.

Ни боли, ни нарушений работы организма мужчина не испытывал. Он обратился в больницу с жалобами на гной в области груди. Результаты обследования ошеломили врачей: рентген показал 10-сантиметровое лезвие ножа, которое находилось в теле пациента около восьми лет.

Как выяснилось, клинок попал в грудь мужчины во время уличной драки десятилетней давности. Тогда пострадавший получил множественные порезы, которые обработали местные медики. Сам нож остался незамеченным — он вошел через правую лопатку, чудесным образом избежав сердца, легких и крупных сосудов.

Хирурги извлекли лезвие, очистили гнойный очаг. Пациент провел сутки в реанимации и десять дней под наблюдением. Врачи называют случай необычным и даже уникальным: инородный предмет обычно гораздо быстрее вызывает сепсис или другие осложнения.

Ранее сообщалось, что иностранцы занялись сексом в маршрутке на глазах у пассажиров.