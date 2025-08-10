Мужчина расстроился из-за прекращения поддержки Windows 10 и подал в суд на Microsoft

В США разгорается необычный судебный процесс, начавшийся с того, что житель Южной Калифорнии Лоуренс Кляйн подал иск против Microsoft в Верховный суд Сан-Диего. Об этой истории рассказал портал tom's HardWare.

Мужчина решил подать исковое заявление из-за решения компании прекратить поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года. У истца два ноутбука с этой операционной системой (ОС), которые после указанной даты официально станут устаревшими.

В иске утверждается, что Microsoft намеренно вынуждает пользователей покупать новые устройства из-за искусственных ограничений. Так, для перехода на Windows 11 требуется чип TPM 2.0, который отсутствует на миллионах рабочих компьютеров. При этом ключевые функции вроде ИИ-ассистента Copilot доступны только в новой версии системы.

Кляйн требует бесплатной поддержки Windows 10 до тех пор, пока ее рыночная доля не упадет ниже 10%.

Отмечается, что способы обойти эти ограничения существуют, однако в дальнейшем поддержка системы будет отсутствовать. Сам Microsoft предлагает физическим лицам продлить поддержку через программу ESU за $30 в год, однако некоторые пользователи начали всерьез рассматривать переход на Linux.

