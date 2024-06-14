Мужчина рухнул замертво на дороге в Прокопьевске

Пешеход внезапно упал и перестал подавать признаки жизни в кузбасском городе Прокопьевск. Предполагают, что ему стало критично плохо из-за жары. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Жители Прокопьевска стали свидетелями грустной и пугающей картины: пешеход упал замертво во время перехода автодороги в городе. Мужчина рухнул на асфальт у ПЗША. Очевидцы пытались выяснить, что с горожанином, но он уже не подавал никаких признаков жизни.

«Шел и упал. Видимо плохо из-за жары стало», – предположил очевидец произошедшего.

Точную причину смерти мужчины, на вид пожилого, предстоит выяснить правоохранителям и медикам.

Отметим, в Кемеровской области установилась жаркая погода. В Прокопьевске температуры достигают даже +30 градусов. В такую жару жителей в очередной раз призывают к осторожности. По возможности их просят воздержаться от длительного времяпровождения на улице под лучами солнца и в душных помещениях.

Ранее сообщалось, что в Челябинске люди живут с отоплением во время жары и катаются в душных автобусах без рабочих кондиционеров.