Мужчина с изувеченной ножом грудью дал отпор агрессивному знакомому

Суд в Надыме принял решение заключить под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом со ссылкой на региональный СК пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мера пресечения в виде ареста действует до 9 сентября 2025 года — такое решение было принято 11 июля по ходатайству следователей регионального СК. В пресс-службе ведомства подтвердили, что обвиняемый останется в СИЗО на весь срок следствия.

Напомним, что 9 июля мужчина в Надыме под воздействием алкоголя напал на своего знакомого. Агрессор ударил его в грудь несколько раз. Несмотря на это, пострадавший смог дать отпор и получить помощь своевременно. По предварительным данным, северяне поссорились, что привело к таким непредсказуемым последствиям. Самого нападавшего будут судить по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что житель ХМАО убил пару сожителей, которые сдали его силовикам.