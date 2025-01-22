Мужчина с ножом напал на прохожих в Тель-Авиве

В Тель-Авиве мужчина напал с ножом на прохожих. Ранены четыре человека.

Нападавшего застрелила одна из женщин, у которой было разрешение на оружие.

Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Как выяснили израильские СМИ, нападавший — выходец из Марокко. Он приехал в Израиль из США 18 января.

Один из пострадавших – военнослужащий.

Совершенное мигрантом преступление назвали терактом.

Ранее сообщалось о том, что около 250 россиян полсуток не могут вылететь с Кубы из-за сломанной турбины.