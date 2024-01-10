Мужчина с ножом напал на ребенка в Краснодаре

Инцидент произошел 2 января 2024 года. Мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, шел по улице Бургасской. В какой-то момент ему встретилась 11-летняя девочка, которой он сделал удар ножом в область плеча.

Одним нападением агрессор не ограничился, напав следом на незнакомых мужчину и женщину. Первому он порезал шею и спину, а гражданка получила лезвием в лицо.

Мужчина был задержан и предстал перед судом как обвиняемый по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Буйного краснодарца отправили в СИЗО на два месяца. Будут ли его судить по иным статьям за причинение травм прохожим не уточняется.

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