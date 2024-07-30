Мужчина с ножом ворвался в дом бывшей после расставания

В Калининградской области произошло жестокое нападение на местную жительницу. Соответствующей информацией поделились в СУ СК РФ по региону. Фигуранта уголовного дела поместили в следственный изолятор.

В ночь на 27 июля в Нестеровском районе Калининградской области мужчина ворвался в дом к своей экс-возлюбленной и напал на нее. Злоумышленник дважды ударил женщину ножом в грудь и живот после начавшейся ссоры.

Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас она находится на восстановлении после нападения. Следствие уже задержало ее бывшего партнера и предъявило ему обвинение. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о найденных телах трех сестер в Санкт-Петербурге. Тела родственниц обнаружили в одной из квартир, расположенных в доме на Комендантском проспекте.