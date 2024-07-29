Три сестры без признаков жизни найдены в одной из квартир в Санкт-Петербурге

В данный момент следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, по факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело.

Судя по предварительным данным, у девушек на теле не обнаружено никаких телесных повреждений. Известно, что родные сестры жили в одной из квартир, расположенных в доме на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге.

Самой старшей на момент смерти было 35 лет, а младшей – 19. В местных СМИ периодически появляются различные версии произошедшего. Многие источники уверены в том, что сестры два месяца морили себя голодом, не выходили из комнат и не подпускали никого к себе из посторонних.

Ранее сообщалось о том, что многодетную маму из Хабаровская осудили за жестокое издевательство над детьми. Несовершеннолетние регулярно подвигались избиениям.