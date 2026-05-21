Мужчина с разбитым сердцем пытался пробиться к бывшей через пластиковое окно

Житель Новокузнецка решил возобновить отношения с бывшей сожительницей оригинальным способом — через окно. Мужчина в нетрезвом состоянии требовал впустить его в квартиру, а получив отказ, разбил стеклопакет на первом этаже и скрылся. Нарушителя задержали росгвардейцы, пишет VSE42.Ru .

Ночь на улице Тольятти в Новокузнецке выдалась неспокойной. В квартиру к местной жительнице попытался ворваться ее бывший сожитель. Мужчина был сильно пьян и громко требовал открыть дверь.

Хозяйка жилья, испугавшись за свою безопасность, впускать незваного гостя отказалась. Тогда 27-летний дебошир нашел другой путь — он разбил пластиковое окно, благо квартира находится на первом этаже. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая немедленно позвонила в полицию. Прибывший наряд Росгвардии получил приметы нападавшего и вскоре нашел его неподалеку от места преступления. Буйного посетителя задержали и передали сотрудникам полиции. Теперь ему предстоит ответить за ночные похождения по всей строгости закона.

