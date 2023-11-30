Мужчина с женщиной получили травмы при украинском обстреле Донецка

ВСУ в очередной раз нанесли удар по Донецку вечером четверга, 30 ноября. Об этом сообщил мэр города в своем официальном канале.

По данным Алексея Кулемзина, украинцы обстреляли два района города – Калининский и Буденновский. В итоге, по дополнительной информации, которая поступила чуть позже, стало известно, что в результате этих обстрелов травмы получили два человека.

Ранены оказались женщина 1957 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Также в результате атаки повреждения получило и административное здание в Буденновском районе.