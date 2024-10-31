Разгромившего кафе в Москве голого мужчину отправили к психиатру
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В столице мужчина без одежды устроил дебош в одном из кафе. Как сообщает РЕН ТВ, его задержали и передали сотрудникам психиатрической больницы.
По данным канала, мужчина с татуировкой императорской короны ворвался в кафе «Рыжая кошка» без одежды и избил одного из сотрудников. После этого агрессор устроил погром, сломал кассу и забрал оттуда деньги.
На место прибыли правоохранители: при виде стражей порядка голый мужчина бросил награбленной и попытался сбежать. «Императорское величество» задержали, а затем передали психиатрическую лечебницу. Наблюдался ли он там ранее не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в избиении до смерти женщины.