Разгромившего кафе в Москве голого мужчину отправили к психиатру

В столице мужчина без одежды устроил дебош в одном из кафе. Как сообщает РЕН ТВ, его задержали и передали сотрудникам психиатрической больницы.

По данным канала, мужчина с татуировкой императорской короны ворвался в кафе «Рыжая кошка» без одежды и избил одного из сотрудников. После этого агрессор устроил погром, сломал кассу и забрал оттуда деньги.

На место прибыли правоохранители: при виде стражей порядка голый мужчина бросил награбленной и попытался сбежать. «Императорское величество» задержали, а затем передали психиатрическую лечебницу. Наблюдался ли он там ранее не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в избиении до смерти женщины.