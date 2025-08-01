Мужчина со странным поведением попытался пронести в суд нож
Самарец попытался пронести в суд 15-сантиметровый нож
Фото: [Нож в пакете/Медиасток.рф]
В Самаре предотвращена попытка проноса холодного оружия и других острых предметов в здание суда. Об этом сообщает sovainfo.ru.
Молодой человек изначально пришел в суд для ознакомления с материалами дела. При досмотре он сообщил, что имеет при себе только канцелярские ножницы и нож для бумаги. Однако судебный пристав, заметив подозрительное поведение посетителя, провел дополнительный осмотр.
В ходе проверки на дне сумки был обнаружен скрываемый нож с клинком 15 сантиметров, который не был задекларирован при входе. Согласно правилам безопасности, пронос любых колюще-режущих предметов в судебные учреждения строго запрещен.
Оружие изъяли, а в отношении нарушителя, который заметно нервничал, составили административный протокол. Зачем самарцу понадобился нож, неизвестно.
Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО жителя Надыма, обвиняемого в покушении на убийство.