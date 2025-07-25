Мужчина устроил «гастрономический переполох» с отверткой в руках

Житель Новокузнецка устроил «сырный переполох» в одном из магазинов города. Вместо того чтобы спокойно оплатить покупку, мужчина решил проверить систему безопасности торговой точки на прочность, но был схвачем силовиками. Об этом пишет VSE42.Ru .

Сибиряк решил положить несколько упаковок сыра в карман и незаметно выйти из магазина. Однако бдительные продавцы вовремя заметили кражу и попытались остановить вора. В ответ предприимчивый гурман неожиданно достал отвертку и стал ей размахивать. Персонал нажал тревожную кнопку.

Росгвардейцы, прибывшие на место, не применяли силу. Новокузнечанин сдался, а после его передали полиции. Никто от буйства воришки не пострадал.

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