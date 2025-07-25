Мужчина устроил «гастрономический переполох» с отверткой в руках
В Новокузнецке задержали сырного вора, угрожающего продавцам отверткой
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Житель Новокузнецка устроил «сырный переполох» в одном из магазинов города. Вместо того чтобы спокойно оплатить покупку, мужчина решил проверить систему безопасности торговой точки на прочность, но был схвачем силовиками. Об этом пишет VSE42.Ru.
Сибиряк решил положить несколько упаковок сыра в карман и незаметно выйти из магазина. Однако бдительные продавцы вовремя заметили кражу и попытались остановить вора. В ответ предприимчивый гурман неожиданно достал отвертку и стал ей размахивать. Персонал нажал тревожную кнопку.
Росгвардейцы, прибывшие на место, не применяли силу. Новокузнечанин сдался, а после его передали полиции. Никто от буйства воришки не пострадал.
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