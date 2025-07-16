Серийный похититель игрушек Лабубу орудует в Москве
В Москве украли более 10 игрушек Лабубу с сумок
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В Москве объявился серийный похититель игрушек Лабубу — плюшевых монстров срывают с сумок прямо в людных местах. Уже пострадали как минимум 10 модниц. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Столичные модницы столкнулись с необычным вором — неизвестный целенаправленно крадет игрушки Лабубу, свисающие с сумок. По данным источников, злоумышленник действует в метро, переходах и на улицах, выхватывая дорогие плюшевые аксессуары. Оригинальные Лабубу стоят от 10 до 20 тыс. руб., что делает их лакомой добычей для карманников.
Уже зафиксировано не меньше 10 краж — пострадавшие обратились в полицию. Одна из девушек даже расклеила объявления о пропаже любимого монстра. Параллельно в TikTok набирает популярность шуточный тренд, где «вор» требует у прохожей отдать сумку. Девушка без колебаний ее отдает, предварительно сняв дорогую игрушку.
Владельцам хайповых игрушек следует быть внимательнее — спрос на них на вторичном рынке высок, а сорвать с сумки плюшевого «уродца» намного проще, чем вытащить кошелек.
Ранее школьник устроил истерику из-за потерянной Лабубу и попал на видео.