Мужчина устроил сеанс мастурбации перед детьми в бассейне

В немецком городе Асперг 25-летний мужчина устроил откровенный сеанс мастурбации на шезлонге у детского бассейна, где находились подростки. Об этом со ссылкой на иностранный портал пишет Lenta.ru.

Мужчина пытался удовлетворить себя на глазах у детей в общественном бассейне. Бдительные мальчики сразу заметили подозрительное поведение незнакомца и оперативно сообщили спасателям. Персонал оперативно изолировал мужчину в медицинском пункте до прибытия полиции. Однако после составления протокола и сбора показаний подозреваемого отпустили.

По немецкому законодательству подобные действия подпадают под статью о непристойном поведении в общественных местах. Максимальное наказание за такое правонарушение — год тюрьмы или крупный штраф. Однако для реального срока требуется доказать систематичность подобных действий или отягчающие обстоятельства.

Администрация аквакомплекса в Асперге уже объявила об усилении мер безопасности.

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