Мужчина узнал о неизлечимом раке лишь из-за одного симптома

Трагическая история 46-летнего британца Криса Кука, чей рак поджелудочной железы диагностировали лишь на поздней стадии, стала поводом для напоминания о важности внимания к стойким симптомам. Как пишет The Mirror, узнать о неизлечимой болезни помог лишь один симптом, встречающийся у каждого третьего.

Единственным ранним признаком развивающейся болезни у мужчины в течение нескольких месяцев была легкая боль в спине, которую он списывал на возраст и мышечное напряжение. С жалобой британец отправился в клинику, где узнал суровый диагноз: рак.

Обследование выявило у Кука не только опухоль поджелудочной железы с метастазами, но и коллапс легкого, а также тромбы у сердца. После установления диагноза Крис успел обвенчаться со своей девушкой в больничной палате, однако на следующий день врачи обнаружили дальнейшее распространение болезни на печень, оставившее ему, по прогнозам, не более года жизни.

Этот случай подчеркивает, что рак поджелудочной железы часто протекает практически бессимптомно на ранних стадиях или маскируется под другие, менее опасные состояния.

Для врачей же история Криса — еще один аргумент в пользу развития методов ранней диагностики, а для людей — серьезный повод не игнорировать повторяющиеся сигналы собственного тела и настаивать на тщательном обследовании при любых сомнениях.

