Мужчина в Екатеринбурге пощечиной ответил на отказ девушки познакомиться

В Екатеринбурге мужчина ударил девушку в магазине после того, как она отказалась знакомиться. Инцидент был зафиксирован на камеру, и запись появилась в телеграм-канале Ural Mash.

На видеозаписи видно, как мужчина ведет себя агрессивно по отношению к посетительнице, а затем бьет ее по лицу. Другие покупатели заступаются за пострадавшую.

По информации Ural Mash, инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Щербакова. Сообщается, что суд приговорил мужчину к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

