Мужчина в камуфляже бесследно исчез в российском регионе

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области разыскивают 69-летнего Александра Скударнова. Пенсионер пропал 27 июля в селе Красное, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом со ссылкой на поисковой отряд сообщает sibdepo.ru.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал приметы мужчины: среднего роста (около 174 см), со светлыми волосами и карими глазами. В день исчезновения он был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, шлепанцы и темно-синюю кепку.

Родственники и волонтеры обеспокоены судьбой пенсионера. Особую тревогу вызывает тот факт, что с момента исчезновения прошло уже более суток — в таких случаях каждая минута на счету. Полиция и поисковики проверяют все возможные версии.

Жителей Кузбасса просят внимательно посмотреть вокруг — возможно, кто-то видел мужчину с такими приметами в соседних районах или населенных пунктах. Любую информацию, даже самую незначительную, следует немедленно сообщать в полицию или напрямую поисковому отряду.

Ранее сообщалось, что три туриста пропали без вести во время экстремального путешествия по Камчатке.