Мужчина в Курске сбил куст и потерял водительское удостоверение

В Курске водителя лишили права управления автомобилем из-за повреждения кустарника. Информация об этом появилась в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Инцидент произошел ночью: 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на кустарниковые насаждения и покинул место происшествия. Как сообщили в пресс-службе, куст получил повреждения.

Владелец участка, обнаружив произошедшее, изучил записи камер видеонаблюдения и предоставил доказательства в суд. Водитель признал свою вину, объяснив, что не заметил куст в темноте. Суд лишил его водительских прав на год.

Ранее сообщалось, что в Москве мотоциклист врезался в автомобиль и сделал сальто.