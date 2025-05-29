Мужчина в Москве упал с высоты в аквапарке «Лужники»
Упавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу Склифософского
Фото: [Медиабанк Подмосковья/Ирина Мальцева]
В московском аквапарке «Лужники» 28 мая случилось происшествие: человек упал с высоты, как сообщил источник телеканала РЕН. По предварительным данным, падение могло произойти с вышки.
Свидетель происшествия сообщил: «Здесь произошло падение человека. Бригада скорой помощи уже покинула место происшествия, пострадавшего увезли в больницу имени Склифосовского».
У пострадавшего обнаружены тяжёлые повреждения, в том числе, возможно, открытый перелом конечности.
В настоящий момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует, а подробности инцидента находятся в процессе выяснения.
Ранее сообщалось, что сотрудники ростовского парка развлечений забыли посетителя на колесе обозрения.