Мужчина в Москве упал с высоты в аквапарке «Лужники»

В московском аквапарке «Лужники» 28 мая случилось происшествие: человек упал с высоты, как сообщил источник телеканала РЕН. По предварительным данным , падение могло произойти с вышки.

Свидетель происшествия сообщил: «Здесь произошло падение человека. Бригада скорой помощи уже покинула место происшествия, пострадавшего увезли в больницу имени Склифосовского».

У пострадавшего обнаружены тяжёлые повреждения, в том числе, возможно, открытый перелом конечности.

В настоящий момент информация о состоянии пострадавшего отсутствует, а подробности инцидента находятся в процессе выяснения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ростовского парка развлечений забыли посетителя на колесе обозрения.