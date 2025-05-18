Сотрудники ростовского парка развлечений забыли посетителя на колесе обозрения

В Ростове-на-Дону произошёл инцидент с мужчиной, который застрял на колесе обозрения в ночное время. Причина — его забыли. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале «Ростов Главный».

В минувшую субботу, 17 мая, в парке развлечений на Театральной площади случилось происшествие. По предварительным данным, молодой человек находился на колесе обозрения, которое внезапно остановилось на большой высоте.

Мужчина подумал, что сотрудники парка развлечений попросту забыли о нем, отключили аттракцион и ушли по домам. Бедолага провел в кабинке примерно 30 минут, после чего карусель внезапно снова заработала и его вернули на землю.

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент, когда человек обращается за помощью, а затем его возвращают на землю с небес.

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