Мужчина в парике и платье попытался сбежать от украинской мобилизации

Одесские пограничники задержали мужчину, который пытался выехать с Украины, переодевшись в женщину. 30-летний украинец надеялся, что парик, платье и солнечные очки помогут ему избежать мобилизации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Одессе пограничники остановили автобус, следовавший за границу, и обнаружили среди пассажиров мужчину в женском парике и платье. Как выяснилось, 30-летний житель Украины купил образ в секонд-хенде и сел в транспорт вместе с сожительницей, надеясь остаться незамеченным. Однако пограничники заподозрили неладное и задержали его.

Этот случай — один из многих, связанных с попытками украинцев избежать мобилизации. С апреля 2024 года в стране действует ужесточенный закон, обязывающий мужчин от 18 до 60 лет иметь при себе военные документы. Несмотря на введение годовых контрактов для молодежи, желающих служить оказалось мало — за два месяца подписались менее 500 человек.

Ситуация приводит к жестким методам призыва. В июле в Николаеве и Одессе зафиксированы случаи избиения мобилизованных, а один из мужчин даже дал отпор военкомам с помощью лопаты.

Ранее сообщалось о том, что командование ВСУ меняет статус пленных на «без вести пропавших».