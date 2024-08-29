Мужчина в Петербурге угнал Lexus за 22 млн руб. прямо из дилерского центра

В Санкт-Петербурге мужчина угнал новый Lexus прямо из дилерского центра, сообщила «Фонтанка». Издание также опубликовало видео с тем, как местному жителю удалось это сделать.

На кадрах видно, как мужчина в белой рубашке спокойно берет ключи от автомобиля, проходит мимо сотрудников центра, а на парковке садится в новый автомобиль. Ворота ему открыл охранник, который, ничего не подозревая, проехал до входа с вором, а затем вышел и пошел работать дальше.

Черный Lexus, на котором уехал загадочный мужчина, оценивается в 22 млн руб. Мужчину уже начали искать сотрудники полиции, однако поиски пока ни к чему не привели. На автомобиле отсутствуют системы отслеживания и номера.

Также правоохранители занимаются расследованием этой ситуации, устанавливая все обстоятельства.

Накануне сообщалось, что ранее судимая женщина пыталась украсть несколько дезодорантов из магазина в Подмосковье.