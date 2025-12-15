Мужчина в пьяном угаре напал на медиков и разнес дверь в больнице

В Кемерове рядовое посещение больницы обернулось масштабным погромом, для прекращения которого потребовалось вмешательство силовиков. Об этом пишет VSE42.Ru .

По данным пресс-службы Росгвардии, 41-летний местный житель, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, прибыл в медицинское учреждение для прохождения обследования. Инцидент разгорелся на почве недопонимания: пациент неправильно интерпретировал пояснения медицинского персонала относительно порядка получения расходных материалов. Это спровоцировало у мужчины вспышку неконтролируемой агрессии.

В состоянии аффекта дебошир нанес мощный удар по раздвижной двери, которая не выдержала нагрузки, сорвалась с направляющих и рухнула. Осознав, что своими силами справиться с буйным гражданином не удастся, медики были вынуждены срочно вызвать наряд Росгвардии для пресечения противоправных действий и защиты персонала и других пациентов. Прибывшие росгвардейцы задержали нарушителя, обезопасили территорию и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе Росгвардия задержала дебошира в кафе по тревожной кнопке.