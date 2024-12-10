Мужчина в Подмосковье умер после непродолжительной бессонницы

Житель Коломны умер после непродолжительной бессонницы. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.

По его данным, у мужчины были расстройства психики, из-за чего он иногда проходил стационарное лечение в специализированной больнице.

«Накануне он не спал, а утром ушел в сарай и начал кричать, что его преследуют. Вскоре после этого его нашли мертвым», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что спасатели обнаружили двух погибших на месте взрыва, случившегося в производственно-складском здании в подмосковном поселке Лесной. По данным сотрудников МЧС России, тело мертвого мужчины нашли под завалами. Немногим ранее также погибшей была найдена женщина. Согласно предварительным сведениям, детонация произошла из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехнических средств.