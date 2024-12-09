Мужчина и женщина погибли при взрыве на складе в Подмосковье

Двух погибших обнаружили спасатели на месте взрыва, случившегося в производственно-складском здании в подмосковном поселке Лесной. Об этом в своем телеграм-канале пишет МЧС России.

По данным сотрудников ведомства, тело мертвого мужчины нашли под завалами. Немногим ранее также погибшей была найдена женщина. Согласно предварительным сведениям, детонация произошла из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехнических средств. Точную причину происшествия установят сотрудники компетентных органов.

Ранее сообщалось о том, что сперва на складе прогремел взрыв, после чего он частично обрушился. Также приводились данные о трех без вести пропавших людях.