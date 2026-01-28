Мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон

В Таиланде произошел невероятный случай, больше похожий на сюжет для фильма. Как пишет издание Mothership, житель провинции Чианграй вернулся домой живым и здоровым спустя две недели после того, как его семья проводила его в последний путь.

Все началось в начале января, когда родные получили уведомление о его смерти. 9 января им доставили останки, и, будучи уверенными, что перед ними их близкий, они провели все необходимые похоронные обряды. Траур был прерван 24 января, когда мужчина неожиданно вернулся домой.

Как выяснилось, семья по ошибке похоронила совершенно другого человека. В ходе расследования личность погребенного была установлена, и его останки переданы настоящим родственникам.

Местные власти ведут разбирательство, пытаясь понять, как могла произойти такая чудовищная путаница. Основная цель — сделать все, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись.

Ранее сообщалось, что похороненная заживо жительница США после этого прожила еще 47 лет.