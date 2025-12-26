Похороненная заживо американка смогла прожить еще полвека

В 1915 году в американском штате Южная Каролина произошел случай, который мог бы навсегда остаться трагической ошибкой, но вмешательство судьбы подарило женщине еще почти полвека жизни. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Mirror.

У местной жительницы Эсси Данбар случился тяжелый эпилептический припадок, после которого она потеряла сознание. Осмотревший ее врач констатировал смерть, не распознав признаки жизни в глубоком постприпадочном состоянии, что было распространенной практикой до внедрения современных методов диагностики.

Семья, поверив диагнозу, организовала похороны. Однако драматический поворот произошел уже на кладбище: на церемонию с опозданием прибыла сестра Эсси. Уступая ее отчаянным мольбам проститься, присутствующие согласились вскрыть свежезакопанную могилу и поднять гроб. Когда крышку открыли, Эсси Данбар неожиданно приподнялась и улыбнулась потрясенным зрителям. Шок был так велик, что священники, участвовавшие в обряде, в панике стали падать в ту же могилу, и один из них сломал ребра.

После этого невероятного «воскрешения» женщина вернулась к обычной жизни, продолжила работать в поле и прожила еще 47 лет, скончавшись по-настоящему только в 1962 году в возрасте 77 лет.

Ее история, растиражированная изданием Mirror, стала одним из самых известных в мире случаев ошибочного объявления смерти и ярким аргументом в пользу более тщательной диагностики.

