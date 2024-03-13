Мужчина, живший годами в канализации в Тольятти, отправился в приют

Бездомный мужчина из Тольятти, который жил в люке канализации годами, был перевезен в приют. Об этом «Газете.ру» рассказал волонтер Антон Глетчеров.

Мужчина, который стал жить в люке канализации, рассказал на камеру свою историю. Видеоролик с ней просочился в Сеть, благодаря чему о тяжелой судьбе соотечественника узнали волонтеры и другие неравнодушные. Антон Глетчеров помог мужчине выбраться из неподходящих для нормальной жизни условий. По его словам, сейчас бедолагу перевезли в приют.

«Он там чувствует себя хорошо, адаптируется, потому что 1,5 года он в колодце прожил, а сейчас у него есть кровать, и для него это просто прекрасно. Он пока просто адаптируется, ничем не занимается. Проблем со здоровьем нет никаких, не выскакивает ничего», — рассказал волонтер.

Глетчеров в дальнейшем поможет мужчине с документами, поиском работы и нового места жительства. Пока ему лишь скидывали деньги на первое время и базовые нужды. Волонтер полагает, что помогать бездомному придется снова, но для этого уже официально откроют отдельный сбор.

Ранее сообщалось, что СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бездомных.