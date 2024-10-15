Mash: пропавший в Охотском море катамаран с россиянами нашли благодаря их семьям

Семьи мужчин, пропавших в Охотском море россиян, помогли спасти одному из них жизнь, сообщил Mash.

По информации источника, родные мужчин до последнего добивались от прокуратуры и МЧС не останавливать поиски, а когда ведомства прекратили работу, вновь написали заявления с требованием искать родственников.

Ранее сообщалось, что рыбаки обнаружили лодку у берегов Камчатки, в которой находился мужчина, который провел в открытом море 67 дней.

Как пишет Mash, экс-супруга выжившего мужчины до последнего верила, что он не умер. Спасателям она объясняла, что вещи бывшего мужа, катамаран и лодка, которые были привязаны к борту, так и не были найдены, поэтому надежда на лучшее есть.

Отмечается, что поиски россиян прекращались три раза, два из которых — официально по решению МЧС. Третий раз сотрудники ведомства негласно приостановили свою работу, после чего к поискам присоединились волонтеры.

Мать погибшего школьника, тело которого обнаружили в лодке, также ходила в прокуратуру Красноярска и Приморского края с требованием продолжить поиски сына. Кроме того, женщина самостоятельно финансировала на накопленные деньги поисковую операцию, а также лично участвовала в поисках. Отмечается, что один раз она проплывала по берегу Хабаровского края и один раз вдоль Сахалина.

По информации Mash, как только мужчину с двумя погибшими обнаружили в море, информацию передали экс-супруге выжившего и попросили ее сообщить о трагедии семьям.

Мужчина более двух месяцев провел на пропавшей лодке в Охотском море и выжил. Его и двоих спутников искали с начала августа с помощью вертолетов. За это время его брат и 16-летний подросток погибли, но он остался в живых.

Компания, в которую входили 49-летний Сергей Пичугин, его 46-летний брат Михаил и 15-летний сын Илья, отправилась из Хабаровского края на Сахалин 9 августа. Они планировали добраться на катамаране «Байкат 470» от мыса Перовского до города Оха, что составляет около 150 км и должно было занять несколько часов. Однако через три дня они так и не вышли на связь.

Скорее всего, на их пути возник сильный шторм, из-за которого лодка начала дрейфовать. В живых остался 46-летний Михаил Пичугин, который находится в тяжелом состоянии и будет доставлен в Магадан.

Ранее сообщалось, что в США спасли мужчину в холодильнике, унесенного ураганом «Милтон».