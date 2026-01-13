Мужчину, искромсавшего ножом людей у ТЦ, отправили в СИЗО

Решением суда житель Губкинского, подозреваемый в нападении с ножом на двух знакомых, заключен под стражу до 10 марта 2026 года, пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на СК.

Мера пресечения была избрана по ходатайству следователя регионального следственного управления СКР. Инцидент, произошедший 11 января у одного из торговых центров города, завершился для пострадавших благополучно благодаря оперативно оказанной медицинской помощи.

По данным следствия, конфликт между мужчиной и его двумя знакомыми перерос в физическое противостояние, в ходе которого подозреваемый применил холодное оружие. Оба пострадавших получили ножевые ранения, но их жизни удалось спасти. Своевременное задержание подозреваемого предотвратило возможное развитие более тяжких последствий.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Исход расследования определит дальнейшую квалификацию действий подозреваемого и меру его ответственности.

