Мужчину раздавило прессом на предприятии в Москве

Вечер понедельника на автодорожном предприятии в южной части Москвы завершился трагедией — 61-летний наладчик прессового оборудования погиб на работе, попав под аппарат. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в 19:00 на производственной площадке, расположенной на Дорожной улице. По предварительной информации, мужчина был прижат рабочим механизмом промышленного пресса и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника до возможности оказания медицинской помощи.

Чрезвычайная ситуация, как сообщается, затронула одно из ключевых автодорожных предприятий столицы, где заняты десятки специалистов, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры.

