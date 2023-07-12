Мужчину с открытой гноящейся раной и сильной болью в бедре спасли врачи в Долгопрудном

Долгопрудненские врачи спасли мужчину предпенсионного возраста от последствий пиогенного стрептококка. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что именно эта бактерия и вызывала в организме гнойные заболевания. Такая инфекция передается как воздушно-капельным путем, так и через поврежденные кожные покровы, трещинки и порезы.

Врач-хирург хирургического отделения Георгий Златовчен рассказал, что пациенту оперативно провели поэтапнную некроэктомию, во время которой убрали гной, а также иссекли нежизнеспособные ткани.

На следующий день после операции у пациента наблюдались признаки ишемического инсульта — кривая улыбка, несвязная речь и паралич половины тела. Также спустя несколько дней у него развилась инфекционная пневмония с отеком легкого. Патологии были вызваны стрептококковой инфекцией.

Отмечается, что за жизнь пациента боролись сразу три отделения: реанимации, гемодиализа и хирургии. А после долгой борьбы, инфекция была полностью выведена из организма. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Через два месяца пациенту предстоит еще одна операция по пересадке кожи на бедре.

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