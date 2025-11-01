«Мужчины сдают кровь чаще женщин»: какой портрет у российского донора и почему 56% хотят вдохновлять других?

Исследование портрета активного донора в России показало, что мужчины чаще женщин участвуют в донорстве крови — они составляют 54% от общего числа, в то время как женщины — 46%. Средний возраст донора составляет 38 лет. Такими данными с «Газетой.Ru» поделились в DonorSearch.

Большинство доноров (81%) имеют неоконченное или высшее образование. Почти половина (48%) работает в частных компаниях, а 34% — в бюджетных и государственных организациях.

Географически 28% доноров проживают в городах с населением от 100 до 499 тыс. человек, 26% являются жителями Москвы и Санкт-Петербурга, а 20% — городов-миллионников.

Статистика по стажу и частоте донаций показывает, что доноры в среднем совершают 4,6 донации в год. Значительная часть (67%) имеет стаж донорства более пяти лет, 15% — от трех до пяти лет, а 14% — от одного до трех лет.

Среди основных причин первой сдачи крови лидируют участие «за компанию» или по рекомендации друзей и коллег (17%), альтруизм и желание помочь нуждающимся (15%), а также поддержка конкретного человека (14%).

Что касается долгосрочных мотивов, то 56% доноров хотят вдохновить других своим примером, 54% стремятся получить звание «Почетный донор России», 29% отмечают силу привычки, и лишь 3% руководствуются материальной мотивацией.

