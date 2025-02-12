Мужчины стали чаще уходить в декретный отпуск вместо женщин

Российские мужчины стали уходить в декретный отпуск. По мнению Нины Останиной, председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, это способствует повышению роли отца в воспитании детей. Ее слова передает ТАСС.

Эксперт напомнила о том, что право на декретный отпуск предоставляется как матери, так и отцу ребенка. И сейчас многие мужчины решили этим правом воспользоваться, добавила эксперт.

Решение о том, кто будет сидеть в декрете, обычно принимается исходя из того, кто больше зарабатывает, пояснила она.

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