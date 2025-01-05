Соцфонд РФ: пособие по беременности и родам может превысить 1 млн рублей

В 2025 году пособие по беременностям и родам может превысить миллион рублей в некоторых случаях. Его размер будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года работы перед декретом, сообщил Telegram-канал Социального фонда России.

В министерстве сообщили, что с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей в месяц. Это означает, что пособие за 140 дней будет не менее 103 285 рублей и не более 794 355 рублей.

За 156 дней пособие составит не менее 115 089 рублей и не более 885 139 рублей.

Таким образом, за 194 дня после родов женщина получит не менее 143 123 рублей и не более 1 100 750 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области собрались выплачивать по 200 тыс. руб. беременным студенткам.

А перед этим глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в следующем году все беременные студентки в России будут получать увеличенные пособия. Им начнут выдавать не менее чем по 17 тыс. руб. Это делается по заданию президента Путина, который озвучил свою точку зрения в ходе прямой линии. Он считает, что выплаты не должны быть ниже величины прожиточного минимума.