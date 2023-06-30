«Мужик бы себя так не повел»: единоросс потребовал у больницы вернуть все, что сам ей подарил

Бизнесмен, политик, член «Единой России» Денис Агашин потребовал от Ижевской ГКБ №6 вернуть все его подарки, которые он преподнес в качестве благодарности конкретному врачу, сообщает Baza.

Сотрудники больницы считают, что Агашин обиделся на то, что ему предложили лечиться на общих основаниях после увольнения семейного врача, которая занималась чиновниками и другими важными клиентами. Больница сразу после ухода получила письмо от предпринимателя с требованием о возврате всех подарков, на которые в общей сложности Агашин потратил 60 тысяч рублей.

Сам предприниматель подтвердил, что хочет получить свои подарки обратно из-за уволенного врача. Пациенты больницы предложили организовать сбор, чтобы вернуть всю потраченную бизнесменом сумму деньгами.

«Хотел, чтобы его прикормленных врачей дальше покрывали. Обиженка»; «Мужик бы себя так не повел. Даже если конкретному врачу дарил, требовать подарок назад — это позор»; «Просто фу. Такие позорят президентскую партию», — осудили Агашина в комментариях.

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